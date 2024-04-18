Делать более-менее четкий прогноз стоит после того, как будет принят пакет помощи от США, считает эксперт.

В центре внимания война в Украине против россиян. Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины, бывший спикер Генерального штаба армии Владислав Селезнев считает, что враг будет сосредотачивать свои главные усилия в направлении Часового Яра и Покровска.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо". "Сейчас за кулисами остается Купянско-Лиманское направление. Там враг в последнее время несколько активизировал свою деятельность. До этого он проводил усиление и наполнение соответствующими ресурсами части, которые дислоцируются на этом направлении", - сказал эксперт.

Он добавил, что на этом направлении снова возобновились атаки, и враг опять там владеет инициативой. "А украинская армия снова вынуждена рефлексировать, отражая вражеские атаки. Кстати, важно помнить, что на территории Белгородской области количество личного состава за последние несколько месяцев увеличилось с 17 тысяч до примерно 27 тысяч... Враг накопил ресурсы на территории Курской, Брянской и Белгородской областей. Там суммарно сосредоточено до 40 тыс. российских военнослужащих", - рассказал военный.

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Он пояснил, что это пока не тот объем сил и средств, который позволил бы врагу атаковать северные приграничные территории Украины и достичь там определенных успехов. В то же время это количество несет определенную угрозу для украинских защитников, которые несут службу на территории Сумской, Черниговской и на севере Харьковской области. Селезнев добавил, что, скорее всего, там будет продолжаться, в частности, ракетный террор, и будут прорываться диверсионные группы.

По его мнению, динамика боевых действий будет расти, вероятно, на Купянско-Лиманском направлении. "Если рассматривать летнюю наступательную кампанию вражеской армии, то скорее всего, мы столкнемся с такой стратегией действий российского войска: будет два вспомогательных направления, на которые враг будет пытаться оттянуть часть наших сил и средств, - это Купянско-Лиманское. Соответственно, динамика будет прослеживаться на юге Запорожской области. В частности, в районе Старомихайловки и Работино", - считает полковник ВСУ.

По его словам, два основных направления, где оккупанты будут сосредотачивать свои главные усилия, - это направление на Часов Яр и на Покровск. "Но надо понимать, что делать более-менее четкий прогноз стоит после того, как будет принят пакет помощи от США", - подчеркнул Селезнев.

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Город Часов Яр в Донецкой области сейчас находится под полным контролем ВСУ, но российские захватчики пытаются уничтожить его управляемыми авиационными бомбами. По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина, на восточном фронте обстановка в последние дни определенным образом обострилась.

В зоне ответственности войск "Хортица" самыми горячими направлениями сейчас являются Бахмутское и Авдеевское, где вражеская армия не прекращает попыток и в дальнейшем штурмовать позиции ВСУ. Там оккупанты применяют артиллерию, танки, различные беспилотники, авиацию.

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