Ликвидированы еще почти тысяча противников.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и за сутки ликвидировано 910 российских оккупантов.

Общие потери российской армии в Украине на 18 апреля 2024 года теперь составляют 456 960 противников, то есть вплотную приблизились к новой "красной линии" - 457 тысяч. О свежих вражеских потерях сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Уничтожено еще столько техники РФ:

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восемь боевых бронированных машин;

три танка;

пять единиц спецтехники;

31 единица автомобильной техники и автоцистерн.

Кроме того, "минусовано" 13 артиллерийских систем противника и пять дронов оперативно-тактического уровня.

Важные новости Украины - война сегодня в центре внимания

Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед на ряде направлений в Украине, в том числе на Бахмутском и Новопавловском, и несут огромные потери. Стоит отметить, что потери РФ на 17 апреля 2024 года составляли примерно 456 050 противников.

По словам офицера "Легиона Свободы" Сергея Воронова, противники продолжают преследовать стратегическую цель - захват всей территории Донецкой и Луганской областей. Воин считает, что тактические цели оккупантов - достижение ключевых городов в Донецкой области, в том числе Покровска и Краматорска.

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