Уничтожено или критически повреждено, в частности, несколько пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-400.

Украинская разведка обнародовала перечень целей российских захватчиков, которые уничтожены или повреждены во время удара по пока еще оккупированному Крыму.

Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram сообщило, что 17 апреля в результате успешной операции Вооруженных сил Украины на военном аэродроме города Джанкой уничтожен или критически поврежден, в частности, вражеский пункт управления средствами противовоздушной обороны.

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четыре пусковые установки ЗРК С-400;

три радиолокационные станции;

аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Отмечается, что количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 апреля прогремела серия взрывов на аэродроме в Джанкое в оккупированном Крыму.

В партизанском движении "АТЕШ" подтвердили уничтожение вражеского комплекса С-400 в Джанкое и складов с ракетами, а также попадание по размещению сил одного из командных пунктов.

Институт изучения войны сегодня подтвердил взрывы на военном аэродроме российских оккупационных сил в Джанкое, в то же время о масштабе нанесенного ударом ущерба информации не было. Отмечалось, что в Джанкое базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сегодня сказал, что события накануне в Джанкое, - это прекрасная операция Вооруженных сил Украины с очень хорошими результатами по уничтожению вражеских сил и средств.

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