Предполагается, что этот показатель будет расти.

В Украине впервые за месяц изготовили 10 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в Telegram в ежедневном отчете о ситуации с безопасностью в Украине. В частности, были заслушаны доклады о поступлении техники и боеприпасов. Распределение по боевым и комплектование резервных бригад.

"Доля собственного производства постоянно растет. Государство заключает с нашими предприятиями серьезные, длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции. Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 "Богдан", в мае и дальше - еще больше", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно был заслушан доклад от Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского о текущей ситуации на поле боя и результатах удара по российским объектам в Крыму.

"Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в частности носители "Калибров", на Каспий", - сообщил Зеленский.

Министерство внутренних дел доложило о завершении поисково-спасательной операции в Чернигове и ликвидации последствий ночного обстрела беспилотниками. Также было важное обсуждение методов борьбы с российским пропагандистским телевизионным сигналом в приграничных регионах. Отмечается, что это сложное техническое задание, но есть собственные разработки, которые могут с ним справиться.

Производство САУ "Богдана": что известно

Как сообщал УНИАН, в декабре 2023 года Зеленский говорил, что в Украине уже производят по шесть самоходных артиллерийских установок "Богдана" в месяц, планировалось увеличивать производство.

Позже стало известно, что Украина в месяц производила 8 единиц САУ "Богдана".

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