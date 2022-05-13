29 апреля на спутниковых снимках был виден кран у стены здания.

Российские оккупанты продолжают расчищать завалы разбомбленного еще в марте драмтеатра в Мариуполе.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Maxar Technologies, предоставленные CNN.

Работы по расчистке завалов проводятся в нескольких районах оккупированного города.

29 апреля на спутниковых снимках был виден кран у стены здания. Тротуары, которые были с Северной и южной стороны драмтеатра завалены обломками в результате бомбежки, уже расчищены.

На снимке по состоянию на 2 мая кран разместили за драмтеатром. Видны грузовики у входа, однако на картинке не понятно, для чего их стянули.

Затем на снимке 6 мая на территории театра стало еще больше техники. Кран стоял рядом с большой дырой в крыше здания – вероятно, в эпицентре взрыва.

Русские войска сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе 16 марта. На тот момент в бомбоубежище здания прятались сотни женщин, детей и пенсионеров.

Оккупанты атаковали театр несмотря на то, что на территории здания люди выложили большими буквами надпись: "Дети".

Из-за регулярных обстрелов со стороны россиян у спасателей не было возможности оперативно вытащить пострадавших из-под завалов.

По данным СМИ, в результате бомбардировки погибли 600 человек.

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