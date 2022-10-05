Экстренные службы уже работают на месте.

Сегодня ночью Россия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе. В Белой Церкви сработало ПВО, несмотря на это в городе есть "прилеты".

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Имеем информацию о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из – за этого - пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший", - отметил он.

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Экстренные службы уже работают на месте. Информация о разрушениях и пострадавших, по словам Кулебы, пока еще выясняется.

"Не пренебрегайте сигналом тревоги – сразу переходите в укрытие. Берегите себя и своих близких. Воздушная тревога продолжается!", - подчеркнул он.

Иранские дроны на войне против Украины: что уже известно

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что вукраинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского решил лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

С тем Украина просит Израиль поделиться разведданными о военной поддержке Ираном России.

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