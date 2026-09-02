Украина сможет перехватывать 90–95 % реактивных 'Шахедов': эксперт назвал сроки

У нас есть такие средства, они уже прошли испытания и запущены в производство.

Через неделю-две Украина сможет перехватывать 90–95 % реактивных "Шахедов", именно тогда у нас не будет возможности наращивать производство оружия, способного их сбивать. Об этом заявил Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке, в интервью Украинскому радио.

По его словам, россияне ставили цель усилить удары именно по гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре крупных городов, чтобы оказывать давление на граждан.

"То есть то, что они сейчас делают, не является какой-то военной целью или ударами по военным объектам. Да, они это тоже делают, но удары именно по гражданским объектам – это для того, чтобы население начало какие-то, может быть, протестные движения, может быть, начало выражать какое-то недовольство или что-то еще, чтобы возникла какая-то паника. То есть эта цель просматривается, но я уверен, что им это не удастся. Были и не менее тяжелые времена. И это не привело к тем последствиям, на которые рассчитывали россияне. Никто не сдался и никто не начал паниковать. У некоторых людей была паника, но мы это выдержали", – отметил эксперт.

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По его мнению, такие массированные атаки реактивными "Шахедами" будут продолжаться еще неделю-две, пока у нас не наладится производство оружия, способного сбивать эти "Шахеды".

Гетьман подчеркнул, что у нас есть такие средства, они уже прошли испытания и запущены в производство, но нужно время, чтобы их наладить, ведь нам необходимо хотя бы выйти на уровень 150–200 таких дронов в день.

"Потому что россияне производят примерно 100 "Шахедов" в день, а нам нужно где-то в полтора-два раза больше противодроновых средств, ведь не всегда с первого раза удается поразить российский дрон. Обычно запускается 2–3. Но пусть хотя бы 1,5–2, условно, запускалось по этим "Шахедам". Тогда, я уверен, мы выйдем на такой же уровень уничтожения – 90–95%", – сказал он.

Что касается средств на такое производство, то, по словам эксперта, эти антидроны не дороже, чем тот же "Шахед".

"Это недорогие средства. Например, Starstreak, Stinger – дорогие. Там цена одного выстрела составляет 100–150 тысяч. А цена антидрона – от 5 до 20 тысяч. То есть он дешевле, чем "Шахед". Поэтому денег на это хватит, но нужно масштабировать производство наших антидронов. И ими в первую очередь нужно сбивать реактивные "Шахеды", – подытожил он.

Производство дронов в России – что известно

Как сообщал УНИАН, по данным нашей разведки, у россиян есть планы производить 36–40 тысяч БПЛА в год, то есть это будет более 3 тысяч в месяц.

Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш) заявил, что в июле было нанесено 1,5 тысячи ударов реактивными беспилотниками, а в августе насчитали 3 тысячи ударов реактивных БПЛА.

Он утверждает, что россияне также будут продолжать производить обычные старые БПЛА: около 40% будут составлять обычные бензиновые дроны ("Шахед" формата "Герань-2"), а 60% – реактивные БПЛА.

Что касается возможности перехватывать вражеские реактивные дроны, то для этого Украине нужны реактивные перехватчики с большей скоростью.

Он рассказал, что сейчас идет апробация перехватчиков, и "если все пойдет хорошо, мы очень быстро масштабируем наше решение, и наши ребята будут работать на перехватчиках".

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