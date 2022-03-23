Руководитель Черниговской области отметил, что будет построен новый мост.

Уничтоженный оккупантами мост на Чернигов не помешает доставке гуманитарной помощи в город.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

"Этой ночью москальская мразь авиацией уничтожила автомобильный мост на Чернигов. Это не помешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов. Мы будем обеспечивать город продуктами и всем необходимым. Это первое. Второе - мы обязательно построим новый мост. Гораздо лучше, чем тот, что был. Он у нас был старенький. А такой город, как Чернигов, город-герой, заслуживает нового, крутого, современного моста, и мы его обязательно построим после нашей победы. С холодной головой каждый делает свое дело, не отвлекается на другие вопросы. Работаем", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 23 марта ночью в Чернигове российские захватчики сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял город с автодорогой на Киев.