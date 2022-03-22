В настоящий момент окрестности Чернигова разбомблены войсками РФ полностью, пригород – на 60%.

Город Чернигов, северная крепость Украины, где с начала полномасштабного вторжения продолжаются бои и обстрелы, находится на пределе возможностей для выживания.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

Сейчас окрестности Чернигова разбомблены войсками РФ полностью, пригород – на 60%. Кроме этого, из города выехала половина населения, а из оставшихся (около 130 тысяч) – много больных и немощных.

В Чернигове отсутствует электроэнергия, из-за чего нет и воды.

"Снега почти не осталось, воду не из чего топить, родниковых запасов не хватает (точнее невозможно обеспечить логистику снабжения из-за постоянных обстрелов). Сейчас воду накачивают с помощью генераторов. Затем ее адресно поставляют в разные микрорайоны города", – рассказала Денисова.

Она отметила, что работники водоканала героически работают под обстрелами, доставляют воду в микрорайоны города и на объекты критической инфраструктуры: больницы, ТЭЦ и прочее.

По ее словам, по всему городу газ есть очень избирательно. "Починить все это невозможно из-за постоянных обстрелов. Большинство оставшихся черниговцев приноровились готовить еду на кострах в своих дворах. Под постоянными обстрелами", – подчеркнула омбудсмен.

Из-за критического разрушения инфраструктуры для ремонта электро -, теплосетей городу необходимы запасные части, инструменты, комплекты для эксплуатации и ремонта оборудования, добавила она.

Кроме того, выезды из Чернигова в сторону Киева заминированы. "Кто рискует выезжать - "лесными тропами". Ими же пока с трудом доставляют гуманитарную помощь. После потепления на улице эти тропы размоет. Город останется в абсолютной блокаде", – отметила Денисова.

"Пытки российскими боевиками мирного населения являются ничем иным как геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказания за него", – подчеркнула она.

Действия российских боевиков по истреблению мирных городов, напомнила омбудсмен, является грубым нарушением Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

"Обращаюсь к Международному комитету Красного креста принять все возможные меры для открытия на территории Украины безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения из районов активных боевых действий и оккупации. Прошу страны члены НАТО: закройте небо над Украиной!" – призвала Денисова.

Несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию в городе, никаких фактов сотрудничества с оккупантами нет.

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