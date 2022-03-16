Общежитие разрушено в результате вражеского авиаудара.

В Чернигове из-под завалов общежития достали пятерых погибших, среди них - трое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области.

Согласно информации, во время разборки конструкций общежития в г. Чернигове спасатели обнаружили тела пяти погибших лиц, среди которых - трое детей.

В результате авиаудара, который произошел 13 марта, в Чернигове пострадали несколько многоэтажек в районе Заза, в том числе и общежитие. Произошло частичное разрушение жилых домов. Тогда по информации ГСЧС погиб один человек, двое травмированы.

В общем сегодня по состоянию на 19:00 подразделения ГСЧС в Черниговской области 7 раз привлекались к ликвидации пожаров, еще 4 раза для оказания помощи в результате обстрелов жилых домов и объектов.

Как ранее сообщал УНИАН, в одном из спальных районов Чернигова оккупанты расстреляли невооруженных украинцев, которые стояли в очереди за хлебом. С места сообщается о как минимум десяти погибших.

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