Ракетная атака по Виннице унесла жизни 20 человек, среди них - трое детей.

Вследствие ракетного удара по Виннице пострадало помещение диагностической клиники, предварительно, все кто был внутри, погибли.

Об этом сообщается в Telegram-канале Винницкого областного совета.

"Появилась информация, что ракетным ударом в Виннице зацепило диагностическую клинику (одноэтажка). Предварительно все, кто был внутри клиники, погибли", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Виннице - подробности

Как сообщал УНИАН, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

Погибли 20 человек, из них трое детей, также сгорели 25 автомобилей.

Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно 50 из них – в тяжелом состоянии.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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