Вследствие ракетного удара по Виннице пострадало помещение диагностической клиники, предварительно, все кто был внутри, погибли.
Об этом сообщается в Telegram-канале Винницкого областного совета.
"Появилась информация, что ракетным ударом в Виннице зацепило диагностическую клинику (одноэтажка). Предварительно все, кто был внутри клиники, погибли", - говорится в сообщении.
Ракетный удар по Виннице - подробности
Как сообщал УНИАН, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.
Погибли 20 человек, из них трое детей, также сгорели 25 автомобилей.
Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно 50 из них – в тяжелом состоянии.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.