Утром российские войска выпустили ракеты по центру Винницы. На месте трагедии работают 90 спасателей.

В Виннице в результате ракетного удара, по предварительным данным, погибли 12 человек, еще 25 пострадали.

Об этом в Telegram сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"На 12:15 12 погибших и 25 раненых. Работает 90 спасателей", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, также произошло попадание на парковочную площадку вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный". По предварительной информации, сгорело 25 автомобилей.

Ракетный удар по Виннице - подробности

14 июля в Виннице прогремело несколько взрывов. Сначала в городском совете рассказали об одном взрыве, а затем дополнили информацию. Председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов подтвердил удары по городу: "имеем прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется. 4 ракеты над областью сбили силы ПВО".

По предварительной информации, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

Ранее сообщалось о восьми жертвах, среди которых маленький ребенок.

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