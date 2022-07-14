Сегодня россияне нанесли ракетный удар по центру Винницы.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел центра Винницы российскими войсками.

"Ежедневно Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, как не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал президент в своем Телеграм-канале.

Ракетный удар по Виннице - подробности

14 июля в Виннице прогремело несколько взрывов. Сначала в городском совете рассказали об одном взрыве, а затем дополнили информацию. Председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов подтвердил удары по городу: "Имеем прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется. 4 ракеты над областью сбили силы ПВО".

По предварительной информации, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку, где загорелись не менее 50 автомобилей.

По состоянию на 12:08 известно о восьми погибших, среди которых маленький ребенок.

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