Сейчас известно о восьми погибших в результате ударов по Виннице со стороны россиян.

В Виннице в результате ракетного обстрела погибли 8 человек, среди которых маленький ребенок.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По предварительной информации, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.

"На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. Сейчас там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели", - говорится в сообщении.

В Винницу направлена специализированная следственно-оперативная группа Главного следственного управления Нацполиции и криминалистическая лаборатория.

По состоянию на 12:08 количество жертв увеличилось до восьми. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Виннице прогремело несколько взрывов. Сначала в городском совете рассказали об одном взрыве, а затем дополнили информацию. Жители Винницы опубликовали фото столба дыма над городом без привязки к местности. Они также сообщили, что слышали несколько взрывов.

Председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов подтвердил удары по городу: "имеем прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется. 4 ракеты над областью сбили силы ПВО".

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