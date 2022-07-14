Несколько десятков человек получили ранения в результате удара России.

В результате ракетного обстрела ВС РФ центра Винницы, по последним данным, погибли 20 человек, среди них трое детей.

Об этом сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, известно о 20 погибших из-за ракетного удара по городу, среди них - трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения.

"Пока известно о 17 погибших, в том числе 2 детей. Несколько десятков человек получили ранения. Значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения", - говорилось ранее в сообщении Офиса генпрокурора Украины.

При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны, что сопряжено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и экстренные службы.

Ракетный удар по Виннице 14 июля: что произошло, все подробности

14 июля в Виннице прогремело несколько взрывов. Глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов вскоре подтвердил удары по городу. Четыре ракеты над областью сбили силы ПВО, сообщил он.

По предварительной информации, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

По состоянию на 12:15 сообщалось о 12 жертвах удара и 25 пострадавших.

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