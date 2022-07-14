Около полсотни человек получили тяжелые ранения.

При ракетных ударах днем 14 июля в Виннице погибли 12 человек. Около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно полсотни из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины по состоянию на 13:00.

Установлено, что также уничтожено помещение одного из медицинских центров.

Сообщается, что полиция в Виннице развернула мобильный пункт для обращений граждан (ул. Замостянская, 37) и открыла горячие линии для поиска пропавших.

"Если ваши родные или знакомые находились в месте прилета и не выходят на связь, звоните по телефону 050-222-03-26 или 59-42-00", – говорится в сообщении.

Ракетный удар по Виннице 14 июля: что известно

14 июля в Виннице прогремело несколько взрывов. Сначала в городском совете рассказали об одном взрыве, а затем дополнили информацию. Председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов подтвердил удары по городу. Четыре ракеты над областью сбили силы ПВО, сообщил он.

По предварительной информации, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Ранее сообщалось о восьми жертвах, среди которых маленький ребенок.

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