Собраны главные заявления президента Украины во время форума "Украина 2024. Независимость".

Президент Владимир Зеленский во вторник, 27 августа, выступил на форуме "Украина 2024. Независимость". Во время пресс-конференции украинский лидер, в частности, высказался о работе американских истребителей F-16 в Украине и возможности применения западного оружия по территории РФ, о втором саммите мира, а также разоблачении реальных планов российского диктатора Владимира Путина.

Президент также назвал цели операции Вооруженных сил Украины в Курской области РФ. УНИАН собрал главные заявления главы нашего государства.

Работа F-16 в Украине и сотрудничество с партнерами - что рассказал Зеленский

"...уже в рамках этой огромной ракетной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам эти F-16", - сказал он.

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Зеленский также заявил, что западные партнеры избегают разговора с ним насчет снятия ограничений для Киева на применение их оружия по российской территории. "Пытаются не говорить со мной об этом. А я поднимаю этот вопрос. В принципе, вот так: Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", - подчеркнул лидер государства.

Еще он заявил, что Киев рассчитывает получить в полном объеме обещанные пакеты помощи от западных стран-партнеров. Кроме того, украинский лидер сообщил, что в сентябре возможна его встреча с президентом США Джо Байденом.

Президент Украины о Путине

Украинский лидер считает, что главарь россиян слишком любит свою жизнь, чтобы использовать ядерное оружие. "...мне кажется, что он будет держаться за это кресло, за Кремль. И за поддержку обществом его действий. Использование ядерного оружия вряд ли поддержит весь мир. Я думаю, будет очень быстрый ответ всего мира. Или мы ничего не понимаем в безопасности в мире, если кому-то позволено даже думать об использовании ядерного оружия", - подчеркнул Зеленский.

Президент также считает, что операция украинских сил в Курской области "много вещей открывает о реальных планах Путина". "Одна история, когда мы все с вами говорим о его планах, амбициях. А сейчас, когда Глобальный юг начинает видеть некоторые вещи. Его амбиция - не защита. Даже что он говорит в своих нарративах о каком-то населении", - подчеркнул президент.

Он добавил, что все эти нарративы разрушаются, когда Путин не защищает собственные территории в Курской области. Так что история о том, что он якобы защищает русскоязычное население на территории Украины - разрушена. "Он никого не защищает - все это видят. Его задача сейчас - уничтожить нас", - отметил глава Украины.

Президент еще высказался о визите Путина в Азербайджан. По его словам, диктатор мог обсуждать и другие вопросы, кроме поставок российского газа.

Курская операция и подготовка ко второму саммиту мира

Президент подчеркнул, что Курщина входит в украинский план победы нашей страны. "Курская операция принесла несколько вещей. Прежде всего - оккупация Харьковщины остановлена. Мы имели информацию о создании буферных зон на Харьковщине, а потом на севере. Мы не знали конкретику, но понимали, что Сумщина, Черниговщина - вот, что может быть в планах (России, - УНИАН). То, что мы получали от нашей разведки и разведки партнеров", - рассказал президент.

Глава Украины говорил, что у РФ нет желания останавливать войну. "Нельзя сказать, что Россия очень сильно, как некоторые коллеги-лидеры говорят, хочет остановить войну, а просто надо договориться", - утверждает Зеленский.

Президент рассказал, что украинская сторона подготовит план ко второму мирному саммиту, который состоится в ноябре. "Что касается представителей РФ на втором саммите мира - это желание всех стран. Они хотят, они считают, что таким образом может быть шанс окончания войны. Мы хотели, чтобы на первом саммите их участия не было - нам удалось собрать страны без представителей России. Не просто, но мы собрали большое количество стран и институтов - более 100", - сказал он. По мнению главы государства, "это было очень важно и успешно".

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