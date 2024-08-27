Как отметил президент, Россия начинает напрягать медиапространство на фоне положительных для Украины решений.

Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость" отреагировал на угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно использования ядерного оружия.

"Игра с огнем" - мне кажется, это он цитирует сам себя. Он это не впервые говорит. И каждый раз - когда разведка РФ знает наши настойчивые шаги и понимает, что мы близки к решениям. Когда они понимают, что может так произойти. И чем ближе такие решения - тем больше будут напрягать медиапространство РФ и их МИД или другие институты", - сказал президент.

Он добавил, что россияне регулярно пытаются запугивать международное сообщество, и частью этой "запугивающей программы" являются и угрозы относительно ядерного оружия.

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"Верить в это - не верить. Я об этом говорил. Я считаю, что Путин слишком любит свою жизнь. И поэтому мне кажется, что он будет держаться за это кресло, за Кремль. И за поддержку обществом его действий. Использование ядерного оружия вряд ли поддержит весь мир. Я думаю, будет очень быстрый ответ всего мира. Или мы ничего не понимаем в безопасности в мире, если кому-то позволено даже думать об использовании ядерного оружия", - добавил Зеленский.

Угрозы Лаврова - что известно

Накануне глава МИД России Сергей Лавров назвал "шантажом" требования Украины использовать британские ракеты Storm Shadow для атак по территории Российской Федерации. Кроме того, он отметил, что у РФ есть доктрина об использовании ядерного оружия, "которая сейчас уточняется".

Разрешение на удары западным оружием по территории РФ - последние новости

Накануне журналисты Politico сообщили, что украинские чиновники готовятся представить Белому дому список целей в России, которые могут поразить военные, если Вашингтон отменит ограничения на применение дальнобойного оружия США.

Между тем The Guardian отмечает убеждение Киева относительно того, что разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для уничтожения целей в глубине России может заставить Москву к переговорам о прекращении боевых действий.

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