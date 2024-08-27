Президент Украины намекнул, что от позиции США зависит и решение европейский стран относительно разрешения бить их ракетами по территории России.

Сейчас очень много вещей зависит от позиции США, поэтому нужно больше работать с Вашингтоном. В частности, в сентябре возможна встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Об этом Зеленский заявил во время форума "Украина 2024. Независимость".

По его словам, иногда наблюдается задержка с предоставлением помощи от США, однако от партнеров все пакеты получены: "Мы не можем говорить о действующем президенте как о президенте прошлого. Это не правильно. У нас сегодня есть отношения, они серьезные. Я готовлюсь к нашей встрече в сентябре. Дай бог, что я смогу позволить себе быть на Генассамблее ООН", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что достаточно много вещей зависит сегодня от США, в частности, намекнул, что зависит и решение ряда европейский стран относительно разрешения Украине бить их ракетами по военным объектам на территории России: "И даже многие решения в Европе относительно разрешений, вы знаете о чем я говорю, также зависят от положительного решения в Белом доме. Поэтому нам нужно больше работать", – подчеркнул Зеленский.

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Сотрудничество Украины с США

Как сообщал УНИАН, по словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, украинская власть работает с обоими кандидатами в президенты США. Он отметил, что сейчас главная задача, чтобы все в Америке, и особенно оба кандидата, имели ежедневную информацию что происходит, в чем нуждается Украина.

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