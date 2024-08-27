Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин во время своего визита в Азербайджан мог обсуждать и другие вопросы, кроме поставок российского газа в Азербайджан.

"О чем говорил старый дед в Азербайджане, мне неизвестно. Не уверен, что о газе. Я думаю, что есть другие вопросы", - сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции. Он также подчеркнул, что договор с Россией о транзите российского газа Украина продолжать не будет.

"Договор никто с Россией продолжать не будет. На этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний. Если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, мы все будем рассматривать их просьбы", - добавил Зеленский.

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Транзит газа из Азербайджана через Украину

3 июля президент Владимир Зеленский заявил, что рассматривались альтернативные шаги использования украинской трубы, по которой поставляется российский газ в Европу, после окончания транзитного соглашения с Россией. В частности, одним из предложений была замена российского газа азербайджанским.

18 августа впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Азербайджан прибыл российский диктатор Владимир Путин. Тогда сообщалось, что одним из пунктов повестки дня двусторонней встречи были поставки российского газа в Азербайджан в обмен на увеличение объемов экспорта азербайджанского газа в Европу. Это, фактически, открытое обсуждение возможного обхода санкций против нефтегазовой отрасли РФ.

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