Президент отметил, что сейчас готовится документ, который согласуют с партнерами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что энергетическая встреча в Катаре не была сорвана, а проведена в формате онлайн. При этом он отметил, что операция в Курской области РФ не связана с энергетическим вопросом.

Это заявление он сделал на Форуме "Украина 2024. Независимость", отвечая на вопрос, действительно ли операция в Курской области сорвала энергетические переговоры в Катаре, как об этом писали западные СМИ.

"Она не сорвалась (встреча в Катаре, - УНИАН), она была проведена в формате онлайн", - подчеркнул Зеленский.

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При этом он указал, что у России нет желания останавливать войну.

"Нельзя сказать, что Россия очень сильно, как некоторые коллеги-лидеры говорят, хочет остановить войну, а просто надо договориться. Когда хотят, то 230 ударов не наносят и не убивают людей и детей. Их желание понятно - его отсутствие понятно. Но мы последовательны. У нас был инаугурационный саммит мира. После этого мы сказали, что подготовим документ по энергетике по трем выводам саммита", - сообщил президент.

По его словам, энергетический вопрос поднят, готовится детальный документ, который будет согласован с коллегами.

"Вторая встреча по морю, а третья встреча - гуманитарный аспект по обмену и возвращению детей. Все эти три пункта будут проработаны и весь документ, думаю, успеем подготовить на ноябрь. Это наша задача - подготовить этот документ ко второму саммиту мира", - подчеркнул Зеленский.

Энергетические переговоры - главные новости

Министр энергетики Герман Галущенко опроверг информацию о якобы сорванных переговорах с РФ о приостановлении атак на энергетические объекты. По его словам, Украина не ведет переговоров с террористами, а разговоров через посредников также не проводилось.

Также он рассказал, что 22 августа состоялся саммит в онлайн-режиме по третьему пункту Формулы мира, речь идет в частности об энергетической безопасности. Известно, что участие в саммите приняли более 40 стран и международных организаций. Галущенко добавил, что главной позицией в этом документе является "не атаки на энергосистему".

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что переговоров никто не срывал, потому что срывать было нечего. По ее словам, никаких прямых или косвенных переговоров между Россией и Киевом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется.

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