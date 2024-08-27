Сейчас Путин больше сосредоточен на захвате чужих территорий, а не на защите собственных.

Операция в Курской области показала политические цели Путина, заявил в форуме "Украина 2024. Независимость" президент Украины Владимир Зеленский.

"Мне кажется, начала показывать российскому обществу, что Путину важнее захватить город, о котором он никогда не слышал в Украине. Просто потешить свои амбиции. Чем защитить свои территории. Мне кажется, это немного открыло глаза", - отметил Зеленский.

Он заявил, что уже имел некоторые разговоры с западными партнерами.

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"Мне кажется много вещей эта операция открывает о реальных планах Путина. Одна история, когда мы все с вами говорим о его планах, амбициях. А сейчас, когда Глобальный Юг начинает видеть некоторые вещи. Его амбиция - не защита. Даже что он говорит в своих нарративах о каком-то населении", - сказал президент.

Он добавил, что все эти нарративы разрушаются, когда Путин не защищает собственные территории в Курской области. Так что история о том, что он якобы защищает русскоязычное население на территории Украины - разрушена.

"Он никого не защищает - все это видят. Его задача сейчас - уничтожить нас. И он сейчас этой операцией отвечает на вопрос - на что он способен. Это понятно, когда он говорит, что у них еще много людей, сил, серьезная армия. Вот вам ответ. Все же это война не серьезной армии против нас. Это о количестве оружия и тел РФ. И именно такое у него отношение. И это говорит, что уменьшение их вооруженного потенциала и увеличение такого потенциала в Украине приведет к тактическим успехам - таким как Курщина. И у него будут вопросы внутри государства. Что очень важно - во всей этой войне - это потеря веры его общества в его силу", - добавил Зеленский.

Операция в Курской области - детали

Накануне Зеленский прокомментировал операцию Сил обороны Украины в Курской области. Он отметил, что о ней знало ограниченное количество людей, благодаря чему она принесла положительный результат.

Между тем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на сегодня Украина взяла под контроль 1 тыс. 294 квадратных километра территории Курской области России, 100 населенных пунктов, которые размещены на этой территории.

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