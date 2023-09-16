В то же время у самого врага еще сохраняется определенный потенциал.

Украинская армия имеет средства, чтобы атаковать российских оккупантов где угодно в Черном море и у них больше нет зоны комфорта в этом районе.

"На боевом дежурстве нет фрегата "Адмирал Макаров", нет носителей, но это не значит, что они отсутствуют в боевом составе и не могут выйти на дежурство в ближайшее время. К сожалению, это не так, к сожалению, они еще сохраняют определенный потенциал. Даже несмотря на уничтожение поезда с "Калибрами" на одной станции Крым, эти ракеты еще есть на вооружении и в Южной бухте. Подводные лодки время от времени принимают их на борт", - заявил военно-морской эксперт Defense Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий в эфире телеканала "Эспрессо".

Однако, по его словам, сейчас ситуация в корне отличается от той, что была год назад.

Видео дня

"Хочу отметить, что только в последние дни, после того, как произошла эта знаменитая воздушная атака дронов и крылатых ракет на Севастополь, после этого почти одновременно морские безэкипажные катера атаковали сразу 2 патрульных корабля - Василий Быков и Сергей Котов, и один из них наверняка повредили, потому что видео, которое было обнародовано вчера Минобороны показывает, что катер-камикадзе приблизился почти в упор, а потом изображение исчезает, а так бывает, когда происходит подрыв боеголовки катера", - добавил Заблоцкий.

Ситуация в море - последние новости

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе был атакован судоремонтный завод, в доке которого был большой десантный корабль "Минск". Также удалось поразить подводную лодку.

После этого в Севастополе оккупанты передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское.

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