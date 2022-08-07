Планы Путина вполне очевидны, а ВСУ могут их "обнулить", уверен эксперт.

Российские оккупанты активизируют боевые действия на Донбассе с целью давления на власти Украины и украинцев, чтобы заставить их пойти на переговоры. Напряженность может нарастать в течение нескольких недель. Однако украинские воины могут "обнулить" планы Путина по Донбассу.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Судя из всех источников информации, в том числе открытых, за сообщениями о визитах Шредера, по попыткам разослать во всех западных странах своих представителей с целью формирования какой-то пророссийской позиции, Путин пытается выйти на переговоры, но на своих условиях", – сказал эксперт.

Сунгуровский уверен, что с этой целью Путин повелит вплоть до переговоров "откусывать кусок за куском" украинской территории, для усиления переговорных позиций.

"Путин якобы говорит Украине: если вы не пойдете на переговоры сейчас, то дальше будет еще хуже. Мы откусим еще больше территории, убьем еще больше ваших людей. Он пытается создать не только внешнее, но и внутреннее давление на украинскую власть", – сказал Сунгуровский.

По его убеждению, планы Путина по Донбассу и Украине в целом не являются тайной. Все шаги российского диктатора просчитали Вооруженные силы Украины, а также партнеры.

"Все это прекрасно видят. Поэтому я надеюсь, что его попытки будут обнулены... С нашей стороны есть и желание, и готовность, и моральный дух. Нам нужна лишь военно-техническая помощь в тех объемах и теми темпами, которые необходимы для создания военного паритета на линии соприкосновения. Тогда обнуление этих планов будет происходить очень быстрыми темпами. Как и обнуление самой российской группировки", – подытожил Сунгуровский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что психиатр описал состояние диктатора и отметил, что Путин - "психопат с признаками садиста".

Недавно о возможном двойнике Путина высказался руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

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