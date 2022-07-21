Эксперт уверен, что переговоры с РФ должны быть не в двустороннем, а в трехстороннем формате.

Очевидно, что на переговорах Россия не согласится вывести свои войска с территории Украины. Если это так, то никаких переговоров в принципе не может быть.

Об этом в интервью Obozrevatel заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

По его словам, Украине желательно от таких переговоров уходить.

"Мы можем говорить о переговорах только тогда, когда выйдем на свои государственные границы 1991 года. Тогда можно говорить о прекращении огня, о демаркации и делимитации границы, о репарациях", - отметил Сунгуровский.

Однако эксперт убежден, что такие переговоры должны быть не в двустороннем, а в трехстороннем формате: к ним должен подключиться Запад.

"Если Запад сказал, что нам такая Россия не нужна, ее нужно лишить возможности проводить агрессию против соседей, то в принципе она должна быть демилитаризована. Грубо говоря, РФ должна вывести свои наступательные вооружения за Урал. Как это было до 2007 года, когда Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Там были Положения о фланговых ограничениях, в соответствии с ними Россия держала все свои тяжелые вооружения за Уралом. Но в 2007 году она вышла из этого договора. Это дало ей возможность нарастить группировку на Кавказе и провести "специальную военную операцию в Грузии. Правда, тогда она так не называлась", - подчеркнул Сунгуровский.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

12 апреля глава украинской переговорной группы, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла свою позицию в переговорах с Россией.

16 июня Арахамия заявил, что Украине не хватает вооружения и боеприпасов, чтобы сравняться с Россией в "в одной из крупнейших битв 21 века". Он отметил, что "наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, поэтому мы не хотим сидеть за столом, если мы в такой позиции. Мы должны каким-то образом изменить это" и подчеркнул необходимость проведения контроперации для возвращения утраченной территории.

6 июля в офисе президента заявили, что определенные контакты с российской переговорной группой поддерживаются исключительно на уровне гуманитарных подгрупп.

По словам председателя ОП Андрея Ермака, на сегодня единые переговоры с РФ - о разблокировании украинских портов.

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