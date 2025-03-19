Президент Украины убежден, что Россия стремится к ослаблению Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин стремится продолжать войну и убивать украинское гражданское население, когда озвучивает требование прекратить Украине предоставлять военную помощь и разведывательные данные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

В частности, у Зеленского спросили, могут ли США согласиться на требования российского диктатора Владимира Путина прекратить предоставлять Украине военную поддержку и обмен разведывательными данными.

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"Никто не может влиять на Соединенные Штаты Америки относительно помощи Украине или другим странам. Это решение личное президента Трампа, по моему мнению", - сказал Зеленский.

В то же время, президент Украины считает, что Россия будет стремиться, чтобы партнеры не помогали Украине, потому что это будет ослаблять украинские позиции.

"Хотя, выглядит очень странно. Если ты не собираешься дальше воевать против нас, и действительно хочешь мира, я имею в виду Путина - то почему тебе бояться украинской армии? Для чего ты делаешь все, чтобы ослабить нашу армию? Или ослабить защиту наших людей?", - отметил Зеленский.

В частности, как сообщил Зеленский, для Украины важны разведывательные данные от американцев, потому что если такие данные не будут поступать, Украина потеряет понимание о точности времени запуска российских баллистических ракет.

"Для чего это Путину, если он не хочет нас убивать? Для чего ему бороться, чтобы президент Трамп остановил нам эту информацию? Это говорит о том, что это неадекватные требования. Это говорит о том, что он хочет, чтобы мы не получали информацию, когда летит баллистика по украинским гражданским, потому что баллистикой они бьют по украинской инфраструктуре. Значит он хочет, чтобы мы не знали об этих атаках, а значит, чтобы наши люди не шли в бомбоубежище. То есть, это все говорит о продолжении войны. Поэтому, я не считаю, что надо идти на любые уступки по помощи Украине", - подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, наоборот, надо усиливать помощь Украине, потому что это сигнал, что Украина готова к любым сюрпризам от россиян.

Что предшествовало

По итогам разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом в Кремле выступили с заявлением, в котором были озвучены требования о введении 30-дневного перемирия. Путин потребовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ.

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