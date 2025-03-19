Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не пойдет на признание оккупированных украинских территорий российскими, потому что это красная линия. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
В частности, у Зеленского спросили, что Украина будет делать, если США признают оккупированные украинские территории российскими, в том числе Крым, и сорвет ли это потенциальное мирное соглашение.
"Любые переговоры - это хрупкая способность, очень хрупкая способность закончить войну. Особенно, если это касается русских, которые пока демонстрируют неготовность к окончанию войны", - подчеркнул Зеленский.
В то же время, относительно территорий, глава государства сказал, что наверняка это будет одним из чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах.
"Первый шаг, все равно, это безусловное прекращение огня, даже если к нему надо пройти какие-то пути - например тишина на небе, тишина на море... Все равно, дойдет до тишины на всем фронте. А это правильные шаги, если мы действительно хотим закончить войну справедливым миром. И тогда уже будем переходить к другим вопросам, среди которых, я уверен, будут подниматься территориальные вопросы. Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", - сказал Зеленский.
Обновлено в 13:56. Как отметил президент, временно оккупированные территории российскими никогда не станут.
Отдельно президент Украины сообщил, что главное из красных линий Украины - это не потерять независимость и суверенитет Украины. "Чтобы никогда в жизни Россия не имела влияние на независимость украинцев", - отметил Зеленский.
Также президент не собирается обсуждать с россиянами вопрос украинской армии.
"Я не хочу с ними обсуждать, какая должна быть наша армия, потому что это - часть гарантий безопасности для украинцев, не для россиян. Это также важный элемент инфраструктуры гарантий безопасности - важный элемент нашей независимости, справедливого и гарантированного мира, и что война не вернется", - сказал Зеленский.
Также он добавил, что главной экономической гарантией Украины будет Европейский Союз, и это не должно обсуждаться с россиянами.
Кроме того, тысячи различных украинцев, которые находятся в российских тюрьмах, должны вернуться к своим украинским семьям. Также надо вернуть домой тела всех замученных в России украинцев.
"Это безусловные вещи, которые безусловно должны быть", - сказал Зеленский.
Мирные переговоры - главные новости
Россия требует признать оккупированные территории - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым - своей территорией. Украина категорически отказывается и настаивает на полном восстановлении своей территориальной целостности.
Западные союзники поддерживают позицию Украины, требуя от России вывода войск, тогда как Кремль заявляет о "необратимости" своих аннексий.
18 марта состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным по Украине, после которого Кремль сделал ряд заявлений. В Москве анонсировали обмен пленными с Украиной в формате 175 на 175, который должен состояться 19 марта. Также стороны говорили о безопасности судоходства в Черном море и 30-дневном прекращении огня.
Кроме того, Дональд Трамп выдвинул идею о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По данным Кремля, Путин согласился и "сразу дал российским военным соответствующую команду".
В Белом доме по итогам разговора также сделали заявление, согласно которому стороны договорились, что переговоры по миру в Украине должны немедленно начаться на Ближнем Востоке.