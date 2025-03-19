Россияне пока демонстрируют неготовность закончить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не пойдет на признание оккупированных украинских территорий российскими, потому что это красная линия. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

В частности, у Зеленского спросили, что Украина будет делать, если США признают оккупированные украинские территории российскими, в том числе Крым, и сорвет ли это потенциальное мирное соглашение.

"Любые переговоры - это хрупкая способность, очень хрупкая способность закончить войну. Особенно, если это касается русских, которые пока демонстрируют неготовность к окончанию войны", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

В то же время, относительно территорий, глава государства сказал, что наверняка это будет одним из чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах.

"Первый шаг, все равно, это безусловное прекращение огня, даже если к нему надо пройти какие-то пути - например тишина на небе, тишина на море... Все равно, дойдет до тишины на всем фронте. А это правильные шаги, если мы действительно хотим закончить войну справедливым миром. И тогда уже будем переходить к другим вопросам, среди которых, я уверен, будут подниматься территориальные вопросы. Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", - сказал Зеленский.

Обновлено в 13:56. Как отметил президент, временно оккупированные территории российскими никогда не станут.

Отдельно президент Украины сообщил, что главное из красных линий Украины - это не потерять независимость и суверенитет Украины. "Чтобы никогда в жизни Россия не имела влияние на независимость украинцев", - отметил Зеленский.

Также президент не собирается обсуждать с россиянами вопрос украинской армии.

"Я не хочу с ними обсуждать, какая должна быть наша армия, потому что это - часть гарантий безопасности для украинцев, не для россиян. Это также важный элемент инфраструктуры гарантий безопасности - важный элемент нашей независимости, справедливого и гарантированного мира, и что война не вернется", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что главной экономической гарантией Украины будет Европейский Союз, и это не должно обсуждаться с россиянами.

Кроме того, тысячи различных украинцев, которые находятся в российских тюрьмах, должны вернуться к своим украинским семьям. Также надо вернуть домой тела всех замученных в России украинцев.

"Это безусловные вещи, которые безусловно должны быть", - сказал Зеленский.

Мирные переговоры - главные новости

Россия требует признать оккупированные территории - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым - своей территорией. Украина категорически отказывается и настаивает на полном восстановлении своей территориальной целостности.

Западные союзники поддерживают позицию Украины, требуя от России вывода войск, тогда как Кремль заявляет о "необратимости" своих аннексий.

18 марта состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным по Украине, после которого Кремль сделал ряд заявлений. В Москве анонсировали обмен пленными с Украиной в формате 175 на 175, который должен состояться 19 марта. Также стороны говорили о безопасности судоходства в Черном море и 30-дневном прекращении огня.

Кроме того, Дональд Трамп выдвинул идею о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По данным Кремля, Путин согласился и "сразу дал российским военным соответствующую команду".

В Белом доме по итогам разговора также сделали заявление, согласно которому стороны договорились, что переговоры по миру в Украине должны немедленно начаться на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: