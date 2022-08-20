Диктатор угрожал "жестким ответом", а на самом же деле он совсем не реагирует.

Президент РФ Путин не реагирует на взрывы во временно оккупированном Крыму, хотя до этого он и его прихвостни неоднократно угрожали "жестким ответом". Это означает, что Украина может делать "что угодно".

Таким мнением в эфире "24 канала" поделился политтехнолог Михаил Шейтельман.

Эксперт считает, что "бавовна" на полуострове был так называемой "проверкой" Путина. Он никак на это не отреагировал, поэтому это может быть неким сигналом. Ранее диктатор сам устраивал так называемые "проверки", когда пытался выяснить, насколько далеко может зайти его агрессия. Путин хотел увидеть, введут ли против него и РФ новые санкции после очередных ударов по городам Украины.

"Мы тоже проверяли Путина. 10 дней Крым обстреливается. Вы же помните, какое заявление по этому поводу сделал Путин? Правильно – никакое", - заявил Шейтельман.

Именно поэтому мы можем делать "что угодно", ведь Украине нечего бояться, считает политолог. Путин считает Крым своей территорией, однако молчит, когда там горят и взрываются склады.

Взрывы в Крыму: что известно

16 августа оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Однако, по словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, возгорание произошло в российской воинской части в Азовском. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, уточнил о детонации склада боеприпасов оккупантов.

Позже кремлевские пропагандисты добавили, что в результате происшествия повреждена еще и железная дорога, что соединяла полуостров с материковой частью Украины.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, пишет российский "КоммерсантЪ", видели поднимавшийся черный дым. В подробности случившегося издание не вдавалось. В городе Керчь вечером 18 августа также раздались взрывы.

20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе врезался дрон неустановленного происхождения. В результате столкновения верх здания загорелся. Сообщалось, что без пострадавших.

Также утром 20 августа серия взрывов прогремела в Евпатории и Бахчисарае оккупированного Крыма.

После очередных "ударов" Россия начала усиливать меры безопасности на полуострове. Так, из бухты Севастополя вывели боевые корабли на дежурство.