Ранее там было слышно несколько взрывов.

Над военной авиабазой в поселке Гвардейское во временно оккупированном Россией Крыму виден черный дым.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По словам местных жителей, ранее на территории авиабазы прозвучало несколько взрывов. Сейчас в окрестностях военного объекта все спокойно.

Оккупациионые власти проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов, но официально не комментируют ситуацию.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму прогремела серия взрывов с последующим пожаром на территории аэродрома "Саки". В результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром выведен из строя.

Сегодня, 16 августа, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о детонацию на складе боеприпасов вблизи поселка Майское Джанкойского района в Крыму. По его словам, оккупантами окружена зона в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов, откуда эвакуируется все гражданское население.

Впоследствии в Крыму признались, что это была диверсия.

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