Глава МИД Польши отметил, что Европа не является мировой империей и не намерена ею становиться.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия останется угрозой для Варшавы и всей Европы, даже если война против Украины закончится уже завтра. Его слова цитирует Clash Report.

"Мы не можем позволить себе вновь недооценивать опасность московского милитаризма", - сказал Сикорский.

Глава МИД Польши отметил, что Европа не является мировой империей и не намерена ею становиться.

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"Нам не нужны военные базы во всех уголках мира. Нам нужно быть достаточно сильными, чтобы сдержать Путина", - подчеркнул он.

Кроме того, Сикорский добавил, что экономика России могла бы быть сопоставимой с экономикой США, если бы Москва развивала её вместо вкладывания большей части средств в свои вооруженные силы.

"Однажды я быстро подсчитал, на каком уровне находилась бы Россия, если бы с 1913 года она развивалась такими же темпами, как Канада. У нее была бы экономика, сопоставимая с экономикой Соединенных Штатов. Сейчас же ее экономика уступает даже экономике Италии", - сказал глава МИД Польши.

Путин захотел для России долгосрочные "гарантии безопасности"

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия должна обеспечить себе "гарантии безопасности" на несколько поколений вперед. По его словам, российский народ никому не запугать и не сломить.

Диктатор заявил, что, сохраняя макроэкономическую стабильность, необходимо полностью выполнить социальные обязательства, решить другие задачи и придать новый импульс инвестиционному циклу в России.

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