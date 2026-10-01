Зеленский заявил о новых договоренностях с Еврокомиссией по вопросу финансирования Украины

Для обеспечения поступления средств в полном объеме определены сроки и необходимые меры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прогрессе в переговорах с Европейской комиссией по покрытию финансовых потребностей в 2026 и 2027 годах. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Есть хорошие результаты нашего диалога с Еврокомиссией по покрытию финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Определили формат, сроки и необходимые шаги для того, чтобы обеспечить полный объем", - заявил Зеленский.

По его словам, в дальнейшем на ежемесячной основе будет происходить координация этой работы, будут согласовываться действия.

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Он добавил, что эта координация должна быть постоянной.

Также Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и всех европейских партнеров Украины.

"Готовим и дополнительные решения по укреплению Украины, нашей защиты, нашего общества", - подчеркнул Зеленский.

Экономическая ситуация в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 23 августа Зеленский заявил, что общий дефицит средств составляет 27 миллиардов долларов. Из этой суммы около 8-10 млрд необходимы для обеспечения украинских солдат оружием в январе, феврале и марте.

1 сентября премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Кабинет министров Украины вводит жесткий режим экономии бюджетных средств. Правительство планирует сэкономить 70 миллиардов гривен и направить их на финансирование Сил обороны.

30 сентября Корецкий отметил, что у Украины есть незакрытая "дыра" в бюджете на 2026 год. В частности, Украине необходимо привлечь 20 миллиардов долларов от международных партнеров, чтобы покрыть часть бюджетных потребностей до конца 2026 года. От получения этих средств, в частности, зависит финансирование производства вооружений для продолжения активных боевых действий.

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