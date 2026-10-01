Нацбанк ослабил гривню к доллару: официальный курс валют на 2 октября

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,70 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,83 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,70 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,89/44,92 грн/долл., а к евро – 50,71/50,72 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 1 октября снизился на 9 копеек и составлял 45 гривень за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,51 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 10 копеек и составил 51,24 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,59 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек и составил 44,90 гривни за доллар, а курс евро снизился на 20 копеек и составил 51 гривню за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50 гривень за единицу иностранной валюты.

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