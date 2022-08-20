Эксперт отметил, что возможно, если бы Путин понимал, как его армию встретят в Украине, он задумался бы о целесообразности вторжения.

Накануне вторжения в Украину президент страны-агрессора не представлял себе, насколько сильным окажется сопротивление украинцев.

Об этом в интервью Радио НВ заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Эксперт отметил, что возможно, если бы Путин понимал, как его армию встретят в Украине, он задумался бы о целесообразности вторжения.

"Я действительно не уверен, что если бы он понимал, как украинцы будут вести себя, что президент не смоется из Украины", - отметил эксперт.

Ступак также отметил, что агрессор не допускал мысль, что президент Украины сможет ему противостоять.

"Он считал, "ну что тот комик?" Он не рассчитывал, что банальный комик может обыграть полковника КГБ, ФСБ, суперкрутого агента. Он его переиграл, давайте прямо говорить. Он не рассчитывал, что люди будут просто получать оружие прямо посреди улицы и защищать Киев. Он думал, что будет очень быстро, его убеждали, что все будет нормально. Но так не произошло", - отметил эксперт.

Экс-сотрудник СБУ также отметил, что поведение Путина могло быть иным, если бы он видел реальную картину.

"Если бы он знал, что так не будет, то, наверное, и дальше проводил бы деструктивную войну, разрушал бы [Украину] изнутри, проплачивал бы этих [лидеров общественного мнения], политологов, политиков, партии", - заявил эксперт.

ФСБ и подготовка к вторжению:

19 августа 2022 года в The Washington Post был опубликован материал о том, что перед вторжением шпионы из ФСБ искали жилье в Киеве.

Как говорится в материале, сотрудники ФСБ были настолько уверены, что захватят власть в Киеве, что последние дни перед войной потратили на обустройство жилья в столице.

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