Вступление новых стран в ЕС хотят упростить: СМИ узнали подробности

Сейчас каждая страна-участница может полностью заблокировать процесс на любом этапе.

Еврокомиссия готовит новые правила расширения Европейского Союза, которые должны сделать процесс вступления новых государств более предсказуемым и уменьшить возможности произвольного блокирования решений отдельными странами. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на проект так называемой "стратегии перед расширением", которую Еврокомиссия планирует официально представить 6 октября.

Как отмечает издание, Еврокомиссия не ожидает фундаментальной перестройки политик или институтов ЕС. В то же время часть изменений можно будет осуществить без пересмотра действующих договоров. Среди главных предложений – более активное применение квалифицированного большинства голосов вместо принципа единогласия.

Авторы отмечают, что с увеличением количества членов ЕС будет расти и риск задержек и блокирования решений из-за наличия права вето у каждой из них.

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По данным "Радио Свобода", Еврокомиссия предлагает распространить принцип голосования квалифицированным большинством и на промежуточные этапы переговоров о вступлении новых членов – в частности, на открытие и закрытие переговорных кластеров. В документе подчеркивается, что окончательное решение о вступлении и в дальнейшем будет требовать единогласия, однако промежуточные решения могут приниматься иным образом. Это, по замыслу Еврокомиссии, должно сделать переговорный процесс более эффективным.

Также предлагается ввести для новых членов временные обязательства не блокировать решения Совета, требующие единогласия, в частности относительно дальнейшего расширения ЕС. Кроме того, Еврокомиссия намерена усилить меры предосторожности, предотвращающие отступление новых членов от обязательств в сферах верховенства права, демократии и основных прав.

Еще одно предложение касается экономических мер предосторожности, внутреннего рынка и юстиции. Их срок действия предлагается увеличить с трех до десяти лет после вступления, хотя окончательный срок пока обсуждается.

В документе также предлагается постепенно интегрировать страны-кандидаты в ЕС, в частности в сферах безопасности, обороны и единого рынка. В то же время прогресс в реформах должен открывать кандидатам новые возможности.

Проблемы Украины на пути в ЕС

Как писало УНИАН, Венгрия продолжает блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС даже после смены власти в Будапеште. Правительство Петера Мадяра недовольно тем, что Киев пошел на недостаточные, с его точки зрения, уступки в вопросе расширения прав этнических венгров в Украине.

Также мы сообщали, что лидер правой польской партии PiS Ярослав Качиньский заявил о недопустимости вступления Украины в ЕС, если Киев не откажется от героизации ОУН и УПА. Качиньский пообещал, что в случае победы PiS на парламентских выборах его партия будет блокировать европейскую интеграцию Украины.

Показательно, что в прошлом Греция годами блокировала переговоры о вступлении в ЕС соседней Македонии только из-за того, что грекам не понравилось название соседней страны.

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