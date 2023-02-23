Путин – не первый военный преступник, который уверен в своей недосягаемости для суда.

Президент России Владимир Путин не избежит международного суда над собой, хотя пока и считает себя неуязвимым для правосудия. Об этом в интервью Current Time заявила посол Госдепартамента США по особым поручениям в сфере глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак.

По ее словам, Путин и его пособники в войне могут "наслаждаться безнаказанностью", пока находятся в России. Однако так будет не всегда.

"Многие бывшие лидеры, такие как Слободан Милошевич, Аугусто Пиночет из Чили или Хиссен Хабре из Чада, никогда не думали, что они увидят судебный зал изнутри, и думали, что они будут где-то наслаждаться безопасным раем вечно. Но все трое ошибались", – отметила Ван Шаак.

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Дипломат признала, что в этом плане многое будет зависеть от политической ситуации в самой России. Но если Путину и его сообщникам "придется искать убежище в другом месте", к этому моменту уже должны быть собраны для суда все доказательства их виновности.

"Красный ордер", выданный Интерполом, будет применим в любом месте. Поэтому любая страна будет уполномочена их арестовать, поместить под стражу и в конечном итоге передать их в суд", – сказала Ван Шаак.

Также дипломат отметила, что преследование российских военных преступников может стать очень длительным процессом, который растянется на целое поколение.

Спецтрибунал для Путина

В настоящее время у международного сообщества уже сформировалось мнение, что Путин должен быть привлечен к уголовной ответственности за войну в Украине. В январе Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко.

Как пояснила глава МИД Германии Анналена Бербок, постоянно действующий Международный уголовный суд не может судить Путина, поскольку Россия не признает его юрисдикцию. Поэтому страны-партнеры Украины должны создать "одноразовый" трибунал специально для суда над Путиным и Лукашенко.

При этом власти Нидерландов выразили готовность создать спецтрибунал при поддержке ООН для рассмотрения дел о вторжении и военных преступлениях РФ в Украине. Именно в этой стране расположен знаменитый Гаагский трибунал, поэтому страна имеет опыт создания подобных судебных органов.

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