МИД Германии уже предлагает конкретные механизмы спецтрибунала, не ограничиваясь общими заявлениями.

Президент РФ Владимир Путин и другие руководители страны должны предстать перед международным трибуналом за развязывание агрессивной войны против Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, пишет Politico.

Глава немецкой дипломатии отметила, что привлечь российское руководство к ответственности в рамках МУС не представляется возможным, поскольку Россия не признает юрисдикцию этого суда, а Совет Безопасности ООН не сможет наделить МУС такими полномочиями, поскольку Россия сама же и заблокирует эту резолюцию своим правом вето.

Чтобы обойти это препятствие Бербок предлагает странам-партнерам совместными усилиями создать "специальный трибунал", который будет рассматривать именно преступление российской агрессии против Украины и сможет судить российское руководство.

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При этом глава немецкого МИДа предлагает "выводить юрисдикцию" спецтрибунала из украинского уголовного права. В то же время прокуроры и судьи, задействованные в работе трибунала, по мнению Бербок, должны представлять разные страны, а сам трибунал должен базироваться за пределами Украины. Это позволит избежать "впечатления пристрастности".

"Путин теперь должен знать, что его агрессия не останется без последствий", – подчеркнула Бербок.

Международный трибунал для России

По словам бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, сейчас в мире нет работающего механизма для уголовного преследования руководства РФ. Поэтому международное сообщество должно создать специальный, т.е. "одноразовый" трибунал, как это было в случае с Нюрнбергским трибуналом.

Нидерланды, где базируется постоянно действующий Международный уголовный суд (так называемый Гаагский трибунал), предлагают создать спецтрибунал по России на своей территории.

В ООН пока не могут определиться со своей позицией по международному трибуналу для РФ. По некоторым данным, противником создания трибунала являются США.

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