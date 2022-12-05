Президент Франции подчеркнул, что ракетные удары россиян по украинской гражданской инфраструктуре являются военным преступлением.

Российский президент Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CBS News заявил, что ракетные удары россиян по украинской гражданской инфраструктуре являются военным преступлением.

Президент Франции считает, что международное сообщество начать судебные инициативы в отношении президента России Владимира Путина и выдвинуть ему обвинения в совершении военных преступлений на фоне недавних атак на гражданскую инфраструктуру.

"Что мы должны сделать сейчас, это, прежде всего, собрать все доказательства этих военных преступлений. Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ - да", - сказал Макрон, отвечая на прямой вопрос, следует ли обвинить Путина в военных преступлениях.

Ракетные удары россиян по инфраструктуре в Украине

На фоне поражений на поле боя Россия в октябре начала наносить массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. В результате этих действий миллионы украинцев временно оставались без электроснабжения, а иногда воды и отопления. Стабилизационные отключения электроэнергии продолжаются до сих пор.

Напомним, Украина выступила с инициативой создания специального трибунала для привлечения руководства России к уголовной ответственности за совершение преступления агрессии. 3 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина собирает критическую массу поддержки для запуска специального трибунала.

1 декабря Национальная ассамблея Франции - нижняя палата парламента - приняла "очень мощную" резолюцию в поддержку Украины и одобрила создание Спецтрибунала для президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения за военные преступления в Украине.

На днях появилась информация, что в ООН циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала наподобие Нюрнберга, чтобы привлечь руководство РФ к ответственности за преступления агрессии в Украине. Рассматриваются два варианта относительно формата такого трибунала. Тем не менее, США до сих пор не имеют четкой позиции по созданию специального трибунала для осуждения россиян за военные преступления.

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