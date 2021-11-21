Начальник украинской военной разведки утверждает, что перед нападением Россия хочет разжечь беспорядки через протесты украинцев.

Россия сосредоточила у границ Украины более 92 000 военнослужащих и готовится к нападению в конце января или начале февраля.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в интервью изданию Military Times.

Такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, воздушно-десантные - на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе, а также меньшее вторжение ожидается через соседнюю Беларусь.

По словам Буданова, масштабные российские военные учения "Запад-2021", проведенные ранее в этом году, показали, к примеру, что россияне могут одновременно высадить до 3500 десантников и военнослужащих специальных операций. Атака, которую готовит Россия, заявил глава военной разведки, будет гораздо разрушительнее, чем что-либо ранее в войне на Донбассе.

Читайте такжеШмыгаль: на сегодня ситуация на границе Украины с РФ напряженная, однако признаков наступления нет (видео)Ранее, в пятницу, 19 ноября, новый министр обороны Украины Алексей Резников сказал газете Washington Post, что пока неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о нападении. Однако Кирилл Буданов утверждает, что РФ наращивает потенциал для этого, увеличивая численность войск и систем вооружения в оккупированном Крыму, а также размещая системы баллистических ракет малой дальности "Искандер" и другие виды оружия вблизи границы.

Буданов также высмеивал предположения, что суровые погодные условия зимой остановили бы русских от нападения.

"Это не проблема для нас и русских", - сказал он о боях в холодную погоду.

Однако любой атаке будут предшествовать психологические операции, которые в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность сражаться, считает глава военной разведки.

"Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства", - заявил он.

Читайте такжеСкопление российских войск вблизи границы: у Украины есть девять сценариев обороныК таким акциям Буданов причислил протесты против COVID-вакцинации, которые, по его словам, были организованы Россией. Кроме того, начальник разведывательного ведомства утверждает, что Россия пытается разжечь антиправительственные настроения из-за инцидента, получившего название "Вагнергейт", а также способствовать этому через продолжающийся пограничный конфликт между Польшей и Беларусью.

Посольство России не ответило на просьбу журналистов прокомментировать информацию. В субботу Пентагон также отказался комментировать оценки Буданова относительно сроков и характера любого потенциального российского нападения, вместо этого сославшись на комментарии, сделанные в среду и четверг министром обороны Ллойдом Остином.

В среду Остин заявил журналистам, что США по-прежнему сталкиваются с "тревожным поведением России".

"Мы не совсем уверены в том, что задумал господин Путин. Но эти движения, безусловно, привлекли наше внимание. И я бы призвал Россию быть более прозрачной в том, что она делает, чтобы предпринять шаги для выполнения Минских соглашений. ... Наша поддержка территориальной целостности и суверенитету Украины остается неизменной", - заявил он.

Буданов в свою очередь говорит, что в идеале США могли бы помочь сдерживать любое российское вторжение за счет дополнительной военной помощи и усиления дипломатического и экономического давления, включая ужесточение санкций, а также арест и блокировку российских активов.

Кроме того, в дополнение к уже обещанной и доставленной помощи США, включая патрульные катера Mark VI, противотанковые системы Javelin и легкие радиолокационные системы противодействия огню AN / TPQ-53, Украина просит о дополнительных системах противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также об устройствах радиоэлектронного подавления.

"Я думаю, что сейчас нам этого недостаточно. Нам нужно больше. Ни у одной страны, кроме Украины, нет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Сейчас для этого подходящее время. Потому что после этого может быть очень поздно", - сказал Кирилл Буданов о нынешней и обещанной американской помощи Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой после того, как Москва собрала на границе более 90 тысяч военных.

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Автор: Катерина Комолова