Российской стороне стоит быть "более прозрачной в своих намерениях", полагает министр обороны Штатов.

Министерство обороны США не знает точно, зачем президент Российской Федерации Владимир Путин скопил силы на украинской границе.

Пентагон внимательно следит за ситуацией на границе Украины, сказал министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга, который транслировался в Twitter-аккаунте американского Минобороны.

Глава министерства призвал РФ "быть более прозрачной в своих намерениях", а также принять меры для того, чтобы Минские соглашения по Донбассу были воплощены в жизнь.

"Что касается скопления сил на границе с Украиной, то мы внимательно следим за этой ситуацией. Мы не знаем наверняка, какой замысел преследует Путин, но эти передвижения войск, определенно, привлекают наше внимание", – заявил он.

Читайте такжеПремьер Британии предостерег Кремль от "трагической ошибки" относительно УкраиныНапомним, в 2014 году Россия пошла на агрессию в отношении Украины – захватила Крым и вторглась на часть Донбасса.

Также сообщалось, что РФ стянула войска к украинской границы. На захваченной части Донбасса пророссийские боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Для разрешения конфликта были подписаны Минские соглашения. Под документом также стоит подпись представителя российской стороны, однако РФ утверждает, что не является стороной конфликта, а просто исполняет "роль посредника".

В конце октября текущего года в американском издании The Washington Post появилась статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск вблизи границы нашей страны.

В США и ЕС маневры войск РФ вызвали серьезную обеспокоенность

Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины поделились, что власти России сосредоточили у границ нашего государства и на захваченных территориях группировки войск численностью 90 тысяч человек.

Автор: Екатерина Присяжнюк