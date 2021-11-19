Вашингтон внимательно следит за передвижением российских войск вокруг Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин встретился в Вашингтоне с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны.

Руководители оборонных ведомств сошлись на том, что нужно оценивать риски и угрозы со стороны России.

"Наши оборонные ведомства, наши разведки находятся в постоянном контакте по вопросам безопасности. У нас общая оценка тех рисков и угроз, которые концентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы. Я хотел бы обсудить параметры ответа на них", - заявил Резников.

При этом министр сообщил, что один из его приоритетов на посту – всесторонне развивать взаимодействие со США.

"Мы ценим, что американские партнеры привлекли такое внимание к очередным военным маневрам России. Это дает надежду, что цивилизованный мир объединится и остановит агрессора, использующего в качестве оружия все - от энергетики и киберпространства до женщин и детей, и никогда не остановится, если ему не дать отпор", - добавил он.

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В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заверил, что поддержка обороны, суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается непоколебимой, пишет Голос Америки.

"Мы четко выразили свою обеспокоенность дестабилизирующей деятельностью России и хотим большей прозрачности в отношении военных маневров России", - сказал министр.

Он рассказал, что Вашингтон внимательно следит за передвижением российских войск вокруг Украины.

Остин отметил, что Киев и Вашингтон намерены углублять сотрудничество в Черноморском регионе, сфере кибербезопасности и проводить обмен разведывательными данными.

Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с Алексеем Резніковим: "Хочу заверить вас в том, что сказал президент Байден президенту Зеленскому: наша поддержка обороне, суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой" pic.twitter.com/gXmNcDKDSL — Голос Америки (@chastime) November 18, 2021

Напомним, накануне делегация Министерства обороны Украины во главе с министром Алексеем Резниковым прибыла с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

В составе делегации - заместитель министра обороны Александр Полищук, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Николай Шевцов, временно исполняющий обязанности директора Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Александр Буняк, сообщается на сайте Минобороны.

В рамках командировки делегации украинского оборонного ведомства запланирован ряд мероприятий, среди которых, в частности, встреча с министром обороны США Ллойдом Остином, переговоры в Государственном департаменте США и Конгрессе.

Среди тем обсуждения - стратегическое партнерство Украины и США, особенно усиление динамики политического диалога на высоком уровне, дальнейшее тесное сотрудничество в части реализации оборонной реформы, общая оценка и ответ на угрозы со стороны РФ.

Также важной темой будет евроатлантическая интеграция Украины при поддержке США.

Авторы: Олег Давыгора, Виктория Токарева