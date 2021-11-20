Соединенные Штаты передали Киеву патрульные катера для усиления Военно-морских сил Украины.

Корабль с двумя переоборудованными патрульными катерами класса Island, ранее использовавшимися Береговой охраной США, предназначенными для усиления ВМС Украины, в субботу пересек пролив Дарданеллы, направляясь в Одессу.

Американский военный корабль с двумя патрульными катерами на борту вышел из Балтимора 8 ноября. Украинские моряки уже прошли подготовку для работы на американских судах в США. В 2019 году Украина уже получила два подобных катера, сообщает "Голос Америки".

Поставка катеров была осуществлена в рамках реализации пакета мер безопасности для Украины, которой, начиная с 2014 года, Соединенные Штаты оказали помощь в сумме более 2,5 млрд долларов, сообщило Посольство США в Киеве.

Этим летом Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на сумму около 600 млн долларов.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВСУ вошли первые два патрульных катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.

В составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до конца текущего года будет сформирован дивизион из пяти быстроходных патрульных катеров типа Island, переданных Украине в рамках двустороннего сотрудничества с США.

Автор: Виктория Токарева