Сегодня в ПВПИ Украины есть только до 500 свободных мест.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отмечает, что вместимость украинских пунктов временного пребывания нелегальных мигрантов недостаточная.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Отвечая на вопрос, готовы ли в Украине пункты временного пребывания нелегальных мигрантов в контексте ратификации Украиной Соглашения с Европейским Союзом о реадмиссии, Монастырский рассказал:

"Пункты временного пребывания иностранцев в Украине созданы, и они существуют. Их вместимость, к сожалению, не так велика, как мы бы этого хотели. Сегодня свободных мест в ПВПИ - до 500... И мы уже сегодня понимаем, в случае если будет развиваться негативный сценарий прорыва мигрантов на территорию Украины, мы рассматриваем другие сценарии дополнительных мощностей пунктов пребывания иностранцев".

В отношении собственно реадмиссии министр отметил, что примеры с Польшей и Литвой показали: Республика Беларусь "не выполняет условия этого соглашения".

Читайте такжеВ лесу на польско-белорусской границе погиб годовалый ребенок"И не происходит в связи с этой сделкой выдача и прием мигрантов, которые пересекли, все же, границу с Польшей и Литвой. Поэтому нам в этом плане придется рассчитывать на собственные силы и на объединенные силы с Европейским Союзом", - сказал Монастырский.

Как сообщал УНИАН, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий ввести мораторий на размещение лагерей беженцев на территории Украины.

Миграционный кризис на границе Беларуси

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. В частности, правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства.

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Автор: Таня Поляковская