Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отмечает, что вместимость украинских пунктов временного пребывания нелегальных мигрантов недостаточная.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
Отвечая на вопрос, готовы ли в Украине пункты временного пребывания нелегальных мигрантов в контексте ратификации Украиной Соглашения с Европейским Союзом о реадмиссии, Монастырский рассказал:
"Пункты временного пребывания иностранцев в Украине созданы, и они существуют. Их вместимость, к сожалению, не так велика, как мы бы этого хотели. Сегодня свободных мест в ПВПИ - до 500... И мы уже сегодня понимаем, в случае если будет развиваться негативный сценарий прорыва мигрантов на территорию Украины, мы рассматриваем другие сценарии дополнительных мощностей пунктов пребывания иностранцев".
В отношении собственно реадмиссии министр отметил, что примеры с Польшей и Литвой показали: Республика Беларусь "не выполняет условия этого соглашения".
Читайте такжеВ лесу на польско-белорусской границе погиб годовалый ребенок"И не происходит в связи с этой сделкой выдача и прием мигрантов, которые пересекли, все же, границу с Польшей и Литвой. Поэтому нам в этом плане придется рассчитывать на собственные силы и на объединенные силы с Европейским Союзом", - сказал Монастырский.
Как сообщал УНИАН, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий ввести мораторий на размещение лагерей беженцев на территории Украины.
Миграционный кризис на границе Беларуси
С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.
Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.
Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. В частности, правительство выделило Государственной пограничной службе 21 млн грн для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства.
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