Пограничники говорят, что сейчас на границе с Беларусью все спокойно, пункты пропуска продолжают работать в обычном режиме.

Государственная пограничная служба Украины усиленно контролирует участок границы с Республикой Беларусь.

Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-центре ГПСУ.

"Отметим, что пограничное ведомство обеспечивает усиленную охрану государственного рубежа. Для этого привлечены все необходимые ресурсы, в том числе специальные подразделения", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, сейчас на этом направлении все спокойной, пункты пропуска, которые функционировали раньше, продолжают работать в том же режиме.

Кроме того, государственную границу круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, пограничная авиация, осуществляется мониторинг с постов наблюдения, а на водных участках границы применяются катера Госпогранслужбы.

Читайте такжеРФ передаст Минску самолеты и средства ПВО, возможна поставка комплексов С-400 - ЛукашенкоВ то же время пограничники прорабатывают всю информацию, которая может влиять на состояние охраны государственной границы, взаимодействуют с подразделениями ВСУ и другими структурами.

"Мероприятия проводятся для предотвращения возможных правонарушений, недопущения провокаций, нестандартных ситуаций и возможного незаконного пересечения границы группами лиц", - отметили в ГПСУ.

Военные учения России и Беларуси "Запад-2021"

10 сентября РФ и Беларусь начали совместные стратегические учения "Запад-2021". По информации российского Минобороны, практические действия войск стартовали одновременно на девяти полигонах на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Республике Беларусь.

По официальным данным, в учениях принимают участие около 200 тысяч военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в частности, более 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

На территории Беларуси к учениям привлечены 12 800 человек, в том числе до 2 500 российских военнослужащих более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, среди прочего около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

Среди целей учений заявляются "проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Республики Беларусь и Российской Федерации к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства", а также "получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками во время совместных действий по отражению агрессии против Союзного государства".

Накануне, 9 сентября, глава белорусского режима Александр Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что русские и белорусы – "практически единый народ".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Украина осознает угрозы договоренностей Путина и Лукашенко, однако сейчас "все под контролем".

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Автор: Катерина Комолова