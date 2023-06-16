Они не могут себе позволить быстро покинуть город, за который сражались 10 месяцев.

Российские оккупанты изо всех сил пытаются удержать Бахмут, чтобы предотвратить "суперэпикфейл" для российской пропаганды.

"Если бы они слишком быстро потеряли Бахмут, то для них, кроме военного значения, это был бы значительный имиджевый и пропагандистский провал. Ведь избавиться просто от огромного количества личного состава, техники, 10 месяцев бившись об этот районный центр, и потом его немедленно потерять – это был бы уже, даже для такой позорной армии, как их, это был бы уже суперэпикфейл", – пояснил спикер восточной группировки Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, несмотря на то, что из-за недостатка боевого состава противник пытается менять подразделения, успехов в Бахмуте он не имеет. В частности, последние двое суток в городе происходит 1-2 боевых столкновения в сутки, продолжаются артдуэли, россияне совершают авианалеты.

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"Было уничтожено 85 оккупантов, 141 получил ранения, четверых мы взяли в плен. Уничтожено 3 пушки, РСЗО "Град", ЗРК "Стрела-10", самоходный миномет "Тюльпан" и склад БК", — добавил Череватый.

Ситуация на Бахмутском направлении

Вооруженные силы Украины в мае начали освобождать от оккупантов территории, которые расположены возле города Бахмут. Вечером 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в течение недели наши войска на правом фланге продвинулись на 3,5 км, а на левом - на 1,5 км.

16 числа командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский говорил, что РФ перебрасывает на Бахмутское направление наиболее боеспособные части.

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