Служба пройдет в Михайловском соборе.

Прощание с бывшим депутатом Верховной Рады Олегом Барной, погибшим на войне, пройдет завтра, 21 апреля в Киеве. Сначала состоится служба в Михайловском соборе, а затем воину отдадут почести на Майдане Незалежности.

Такой информацией поделилась нардеп Ирина Геращенко на своей официальной странице на Facebook. Она написала: "Прощание с Олегом Барной состоится 21 апреля в Киеве. В 11 — служба в Михайловском соборе. Затем, в 12 — на Майдане. Активный участник Революции Достоинства, Олег получил свое первое ранение 18 февраля 14 года на Майдане. Весной того же года ушел добровольцем в АТО. Был ранен. В мирной жизни Олег был учителем. Затем депутатом ВР 8 созыва, где всегда отстаивал правду, так, как он ее чувствовал. В феврале 24 снова вернулся в ряды ВСУ. Служил в пехоте. Вошел в штурмовую роту. Погиб в бою, под Угледаром".

Гибель Барны на фронте: что известно

Оккупанты убили экс-нардепа 17 апреля. На следующий день об этом рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Барна погиб за сутки до своего 56-летия.

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В Минобороны отреагировали на информацию от ВСУ и подчеркнули, что правом сообщать о смерти на фронте наделены ТЦК СП, а не командиры, собратья и пресс-службы бригад. Как заявили в ведомстве, семьи должны получать только подтвержденные данные о гибели, когда найдено и идентифицировано тело.

В 68-й отдельной егерской бригаде (оебр) им. Олексы Довбуша поделились подробностями гибели Барны. Он вызвался поучаствовать в штурме вражеских позиций. Врага удалось выбить, но время выполнения задания погибли некоторые украинские защитники.

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