Собратья отметили, что воин погиб при выполнении задания.

В 68-й отдельной егерской бригаде (оебр) им. Олексы Довбуша подтвердили гибель на войне бывшего народного депутата Олега Барны.

Соответствующее сообщение размещено на странице 68-й оебр в соцсети. "С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевого задания погиб наш росомаха, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна", - говорится в сообщении.

В 68-й оебр добавили, что Олег Барна всем больше известен как народный депутат восьмого созыва, но для военных он был побратимом, который "на равных со всеми выполнял боевые задачи".

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"Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не колебался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят", - сообщили детали в бригаде.

Новости о гибели экс-нардепа Олега Барны

Данные пор то, что на фронте погиб Олег Барна появились вечером 18 апреля. "Вчера во время боевых действий погиб Олег Барна", - коротко сообщил тогда спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Позже выяснилось, что данные о гибели Барны не уточнены. Бывший президент Украины вчера вечером после разговора с братом Олега Барны Степаном сообщил следующее: "Степан говорит, что бригада пока гибель Олега не подтверждает, и тела никто не видел. Так что давайте ждать и верить в лучшее, в то, что Олег жив".

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