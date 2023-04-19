Там объяснили, когда семье сообщают о гибели военного и кто имеет право обнародовать эту информацию.

Родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из интернета, поскольку в ВСУ есть порядок оповещение семей о смерти родственника-военного.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. "Правом сообщать эту информацию наделены ТЦК СП. Не командиры, не собратья, не официальные страницы бригад и т.п.", - уточнила она и добавила, что работники ТЦК СП имеют опыт и специально обучены таким коммуникациям.

"Если тело не найдено, тогда семье сообщается, что военнослужащий пропал без вести при определенных обстоятельствах. Такой военнослужащий в учете будет со статусом "без вести пропавший". А вот когда найдено и идентифицировано тело, тогда сообщается о гибели", - пояснила Маляр.

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Она привела пример, что были случаи, когда свидетели видели гибель, но тела военного не нашли, а впоследствии выяснилось, что он жив.

В связи с этим представительница Минобороны обратилась с просьбой ко всем в публичных коммуникациях о гибели, из уважения к родственникам, соблюдать простые правила:

оповещать публично после того, как ТЦК СП сообщит родственникам о гибели или пропаже без вести;

сообщать корректно статус - "погибший" или "без вести пропавший".

Новости о гибели экс-нардепа Олега Барны

Вечером 18 апреля спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил о гибели на фронте бывшего нардепа Олега Барны. При этом никаких других подробностей он не привел. На это известие отреагировал бывший президент Украины Петр Порошенко. Он написал в соцсети пост, посвященный Барне. Но почти сразу убрал эту публикацию. Позже он вновь опубликовал пост о Барне, но иного содержания. Он уточнил, что разговаривал с братом Барны Степаном, который также воюет.

"Степан говорит, что бригада пока гибель Олега не подтверждает, и тела никто не видел. Поэтому давайте ждать и верить в лучшее, в то, что Олег жив", – говорилось в публикации.

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