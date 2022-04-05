Женщина не сразу нашла труп мужчины, его убили в подвале.

Жительница Бучи, где оккупанты устроили ужасную бойню, рассказала о смерти своего мужа. Женщина узнала своего возлюбленного по одежде, а когда увидела его лицо, то была шокирована. Мужчина примерз щекой к крови, его пришлось едва не отрывать от земли.

Об этом сообщается в Telegram 24 канала.

Убитая горем жительница Бучи рассказала, что после того, как оккупанты освободили населенный пункт, она начала искать своего мужа. Женщина обращалась к волонтерам, а потом ей сказали, что в подвале неподалеку лежат трупы.

"Когда они все собрались и уехали, я пошла в Красный Крест писать заявление, что у меня пропал муж. Они заявку приняли. Потом тут женщина в подвале сидела, и говорит: пойди в подвал, там двое лежат, может, и твой там. Я пришла и узнала его по кроссовках, штанах по, по лицу – нет. Его друг развернул, он был весь избит, стекший, оп***ный. В крови, лицом примерз, мы его отлепили", – рассказала со слезами на глазах женщина.

"Бучанская резня": что известно о зверствах оккупантов на Киевщине

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Дмитрий Комаров показал ужасные кадры из Бучи и рассказал, что жители просто плачут, когда видят хлеб. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийцы, палачи, насильники и мародеры после этого заслуживают только смерти. В России назвали информацию о пытках, изнасилованиях и убийства "провокацией".