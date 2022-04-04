Убитых украинцев хоронили на территории церкви Андрея Первозванного.

Опубликованы спутниковые снимки братской могилы в Буче, вырытой на территории церкви Андрея Первозванного.

Фотографии сделал спутник американской компании Maxar Technologies, информирует Reuters.

Спутник зафиксировал траншею длиной 45 футов (13,7 м). По данным Maxar Technologies, первые признаки раскопок братской могилы были замечены 10 марта.

Отмечается, что Reuters не смог сразу проверить изображение.

Напомним, что на территории церкви в Буче похоронили 67 убитых украинцев. Некоторых жертв российских оккупантов не удалось идентифицировать.

Вечером появилась информация от Генштаба ВСУ о окончательное освобождение всей Киевской области от российских оккупантов.

Во время зачистки от ДРГ и неразорвавшихся боеприпасов в Буче украинские защитники нашли десятки тел убитых гражданских на дорогах города, а также братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти.

На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

Также нашли убитой старосту села Мотыжин Бучанского района вместе с мужем и сыном.

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