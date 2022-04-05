Международный уголовный суд уже начал расследование военных преступлений в Украине.

Кеннет Рот, глава Хьюман Райтс Вотч, заявил, что изображения массовых захоронений, появившихся в Буче, "отвратительны", и предупредил, что это "может быть воспроизведено в очень больших масштабах".

Об этом он сообщил в комментарии CNN.

"То, что происходит в Буче и других городах вокруг Киева, может быть повторено в очень больших масштабах. Сообщение, которое мы пытаемся отправить в Кремль, заключается в том, что вот доказательства этих зверств. Если вы хотите избежать уголовной ответственности, управляйте своими войсками", — сказал Рот.

Международный уголовный суд уже начал расследование военных преступлений в Украине, но Рот подчеркнул, что "необходимо действовать как можно быстрее", чтобы свести к минимуму количество потерянных доказательств.

"С точки зрения военных преступлений… просто иметь тело недостаточно. Вам нужно выяснить, почему этот человек умер? В некоторых случаях мы получаем отчеты о связанных и казненных людях. Это явное военное преступление. Но если кто-то был убит в перестрелке, нужно смотреть внимательнее. Некоторые из них предположительно могли быть солдатами Украины или России. Так что вам действительно нужно провести расследование", — добавил он.

На вопрос, можно ли привлечь Путина к личной ответственности за предполагаемые военные преступления, Рот ответил: "В принципе, да".

"Необходимо доказать, что он знал об этих преступлениях. Я подозреваю, что это можно доказать, и что он не предпринял шагов, чтобы обуздать их, остановить их", — продолжил он.

Напомним, президент США Джо Байден в понедельник назвал зверства, предположительно совершенные российскими войсками в Буче, "военным преступлением" и призвал провести суд над президентом России Владимиром Путиным. Однако он не назвал эти убийства "геноцидом".

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